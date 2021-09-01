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6:07, 1 сентября 2021 года

Орловские предприятия на четверть снизили задолженность перед кредиторами

Обнародованы результаты финансовой деятельности организаций Орловской области за первое полугодие 2021 года.


В Орловской области за первое полугодие 2021 года, в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, снизилась кредиторская задолженность организаций. Она уменьшилась на 23,7% и составила порядка 61 миллиона рублей. Доля просроченной задолженности на конец июня этого года составила чуть больше 3,4 миллиона (5,6%).
 
Между тем, долги перед самими предприятиями за год выросли – на 15,3%. В денежном выражении дебиторская задолженность превысила 66,2 миллиона, из них просрочено почти 1,4 миллиона, или 2,1% от общего объёма дебиторского долга.
 
Напомним, что орловский бизнес сработал в «плюс» в первом полугодии 2021 года. За этот период 203 предприятия показали общую прибыль в размере более 21 миллиарда рублей, а 74 организации вышли в убыток, оценённый в 759 миллионов. Таким образом, сальдированный результат (прибыль минус убыток) орловских предприятий превысил 20,3 миллиарда – в 2,5 раза больше, чем год назад. 
 
В отчёте не учитывались субъекты малого предпринимательства и организации со средней численностью персонала менее чем 15 человек, банки, страховые и государственные (муниципальные) учреждения.



Артём Ежаков
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