Орловские предприятия на четверть снизили задолженность перед кредиторами

Обнародованы результаты финансовой деятельности организаций Орловской области за первое полугодие 2021 года.



В Орловской области за первое полугодие 2021 года, в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, снизилась кредиторская задолженность организаций. Она уменьшилась на 23,7% и составила порядка 61 миллиона рублей. Доля просроченной задолженности на конец июня этого года составила чуть больше 3,4 миллиона (5,6%).

Между тем, долги перед самими предприятиями за год выросли – на 15,3%. В денежном выражении дебиторская задолженность превысила 66,2 миллиона, из них просрочено почти 1,4 миллиона, или 2,1% от общего объёма дебиторского долга.



Напомним, что орловский бизнес сработал в «плюс» в первом полугодии 2021 года. За этот период 203 предприятия показали общую прибыль в размере более 21 миллиарда рублей, а 74 организации вышли в убыток, оценённый в 759 миллионов. Таким образом, сальдированный результат (прибыль минус убыток) орловских предприятий превысил 20,3 миллиарда – в 2,5 раза больше, чем год назад.



В отчёте не учитывались субъекты малого предпринимательства и организации со средней численностью персонала менее чем 15 человек, банки, страховые и государственные (муниципальные) учреждения.