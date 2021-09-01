1 сентября вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Заводском районах Орла

Мобильные прививочные пункты будут работать с 9:00 до 15:00 и с 12:00 до 19:00.

В Советском и Заводском районах Орла сегодня, 1 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресам: ул. Ленина, д. 1 (МФЦ, 1 этаж, с 9:00 до 15:00) ; Карачевское шоссе, д. 94 (ТЦ «Европа», с 12:00 до 19:00).



Также ежедневно с 12:00 до 19:00 работает прививочный пункт в ТМК «ГРИНН» на первом этаже .



В Ливнах сегодня тоже доступна мобильная вакцинация. С 11:00 до 18:00 бригада медиков работает на территории, прилегающей к ТЦ «Магнит Семейный» (ул. Гайдара, д. 7А) . В распоряжении две вакцины – первый компонент «Спутника V» и однокомпонентный «Спутник Лайт».



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).