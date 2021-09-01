Главная » Новости



7:49, 1 сентября 2021 года Осенью на Орловщине посадят 3 400 саженцев Молодые деревья появятся благодаря Всероссийской акции «Сохраним лес».





Этой осенью в шести лесничествах Орловской области, благодаря Всероссийской акции «Сохраним лес», появятся 3 400 саженцев сосны, дуба, липы и рябины. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Деревья посадят в Болховском, Ломецком, Мценском, Новосильском, Орловском и Ливенском районах области на общей площади в 1,3 гектара.





Артём Ежаков



