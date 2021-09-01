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8:32, 1 сентября 2021 года

В Орле 15 сентября откроется Экостанция

Она станет точкой дополнительного образования естественнонаучной направленности.


В Орле 15 сентября откроется новое структурное подразделение Орловской станции юных натуралистов – Экостанция. Она станет точкой дополнительного образования естественнонаучной направленности, – сообщает региональный информационный портал. Экостанция сможет предложить два профильных направления: «Агро» и «Био» (для учащихся 7-18 лет).
 
Направление «Агро» представлено программами «Современные агротехнологии» и «Юный агроном». Здесь будут изучаться агротехнологии, защита и восстановление сельхозземель. 
 
Программы направления «Био»: «Современные методы биологических исследований», «Уровни организации живой материи», «По ступенькам природы», «Природа и человек». Они направлены на изучение исследовательских методов, применяемых основными биологическими науками: ботаникой, зоологией и общей экологией.
 
Образовательное учреждение располагается по адресу: г. Орел, ул. Автовокзальная, 22.

Фото Сергея Мокроусова



Артём Ежаков
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