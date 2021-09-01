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9:02, 1 сентября 2021 года В Орле отремонтировали школьную дорогу Речь идет об участке трассы на улице Трудовых Резервов.







В Орле на улице Трудовых Резервов отремонтирован участок дороги, ведущий к школе № 15. Об этом сообщили в областном отделении Общероссийского народного фронта. Небезопасное состояние дороги общественники зафиксировали весной, в рамках акции «Дорога в школу». Губернатор поддержал просьбу ОНФ о ремонте. Фото пресс-службы областного отделения ОНФ





Артём Ежаков



