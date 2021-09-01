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9:16, 1 сентября 2021 года Орловские школы получили сотни ноутбуков к учебному году В учебные заведения закупили 1 792 гаджета.





В рамках национального проекта «Образование» к новому учебному году в орловские школы приобретено 1 792 ноутбука. Учреждения получат их в ближайшее время. Также к 2023 году для педагогов планируется купить планшеты за федеральный счёт.

Помимо этого, в 62 школах будут открыты центры «Точка роста». В них дети могут заниматься естественными науками и технической деятельностью, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



