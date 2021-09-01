Орловец спьяну заработал себе уголовное дело за попытку угона

Мужчине может грозить до 5 лет тюрьмы.



В частном секторе в Северном районе Орла за попытку угона иномарки задержан 33-летний мужчина. Как сообщили в областном УМВД, подозреваемого передали полицейским очевидцы, которые предварительно сообщили обо всём правоохранителям.

Мужчина был нетрезв. Он увидел машину, разбил в ней стекло и откатил от дома, пытаясь завести, но безуспешно. Отрицать свою причастность подозреваемый не стал.



Сейчас фигуранту выбирают меру пресечения. Ему грозит до 5 лет лишения свободы за угон.