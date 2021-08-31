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19:27, 31 августа 2021 года Денис Бойцов. Дорога домой Знаменитый орловский боксёр Денис Бойцов дебютировал на профессиональном ринге в 2004 году. Блестящая спортивная карьера оборвалась шесть лет назад. Тогда в Германии он получил серьёзную травму, долгое время оставался на реабилитации в чужой стране. Сегодня утром его доставили в Орёл. О том, кто помог спортсмену вернуться на родину, и как будет проходить его дальнейшая реабилитация, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.





3 мая 2015 года жизнь Дениса Бойцова и его семьи разделилась на до и после. Сотрудники берлинского метрополитена нашли его с тяжелейшей травмой головы. Шесть лет он провёл на реабилитации в Германии. А сегодня он вернулся домой. Три часа на самолёте из Берлина, затем дорога от Москвы до Орла на реанимобиле. И вот рядом - самые близкие. Мать не видела сына пять лет. Сестра Настя не отходит ни на шаг. Поддержка семьи и помощь медиков - то, без чего невозможна дальнейшая реабилитация бывшего спортсмена. Галина Бойцова, мама Дениса, говорит: дома и стены лечат. Три года назад она начала борьбу за возвращение сына из Германии. Во всех инстанциях получала отказ. Галина Бойцова, мать Д. Бойцова: «Никто не шёл на уступки. И прихожу и прошу - за ради бога, помогите. Я не просила денег. Мы даже свои деньги давали, чтобы перевести его сюда. Мы говорили, что кредиты возьмём, квартиру продадим - всё, чтобы его сюда перевести, потому что он там погибал. Если б мы его забрали три года назад, он был бы еще лучше». За помощью обратились к сенатору Владимиру Круглому. В феврале запустился сложный процесс транспортировки. Участие в нём принимала большая команда. Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ: «Здесь хочется поблагодарить сотрудников Министерства здравоохранения, МЧС России, которые старались, чтобы это все-таки произошло, Министерство иностранных дел, правительство Орловской области, в частности Нордстрем Валентину Ивановну. Большая благодарность руководителю федерации бокса, которая оказала материальную помощь». Пока Денис осваивается дома, врачи паллиативной бригады дают родственникам рекомендации по уходу. На первых порах именно они займутся пациентом. Александр Лебедев, генеральный директор Фонда социальной поддержки населения: «В данной ситуации мы предоставим противопролежневый матрас, кровать, коляску». Пока госпитализировать Дениса Бойцова невозможно: необходимо восстановить ряд документов и оформить инвалидность. После - знаменитого боксера планируют отправить на реабилитацию в Москву. А сегодня в родительском доме - настоящий музей. Кубки, медали и дипломы - достижения орловского и российского спорта.





Юлия Сабельникова



