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21:20, 31 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловские школы готовы к новому учебному году.

- Известный боксёр Денис Бойцов вернулся на родину. В течение шести лет он находился в немецкой клинике после травмы.

- В эфире – дебаты. В ГТРК «Орёл» - двухнедельный предвыборный марафон.

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Вести-Орёл



