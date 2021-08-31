В Болхове установили памятник Николаю Чудотворцу

В Болхове, перед Спасо-Преображенским собором установили памятник святому Николаю Чудотворцу. Как пишет газета «Болховские куранты»
, место для памятника выбрано не случайно: историческое название центральной площади города – Никольская, в городе было три церкви, освященные во имя Святителя Николая, - Николы Пахотного, Николы Торгового и Николы Гончарного.
Памятник выполнен по благословению Владыки Тихона и старца Илия на средства благотворителей.
Николай Чудотворец — один из наиболее почитаемых христианских святых. С молитвами к нему ежедневно обращаются тысячи людей по всему миру.