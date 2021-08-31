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20:38, 31 августа 2021 года В Болхове установили памятник Николаю Чудотворцу Об этом сообщает издание «Болховские куранты».





В Болхове, перед Спасо-Преображенским собором установили памятник святому Николаю Чудотворцу. Как пишет газета «Болховские куранты» , место для памятника выбрано не случайно: историческое название центральной площади города – Никольская, в городе было три церкви, освященные во имя Святителя Николая, - Николы Пахотного, Николы Торгового и Николы Гончарного. Памятник выполнен по благословению Владыки Тихона и старца Илия на средства благотворителей. Николай Чудотворец — один из наиболее почитаемых христианских святых. С молитвами к нему ежедневно обращаются тысячи людей по всему миру. На фото - процесс установки памятника. Фото Инны Зориной





Орловское Информбюро



