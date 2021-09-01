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9:47, 1 сентября 2021 года Над Орлом пролетит самолет со Знаменем Победы Копия стяга, закрепленная на Як-12М, самая большая в стране.





2 сентября над Орлом горожане смогут заметить самолет с прикрепленным к нему Знаменем Победы. Это часть патриотической акции «Перелет Памяти. Мемориалы-побратимы», и Орел стал частью маршрута из Прохоровки до Ржева.



На аэродром «Пугачевка» белгородская делегация прибудет в 13:30, через полчаса в сквере Танкистов пройдет церемония возложения цветов и передача капсулы с землей Прохоровского поля. В 15:50 пилоты возьмут курс из Орла на Тулу.



В рамках акции самолет Як-12М с копией самого большого в стране Знамени Победы облетит Орел. Площадь стяга составляет 185 м2, – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



