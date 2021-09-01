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10:22, 1 сентября 2021 года

Орловские пенсионеры завтра получат «президентскую выплату»

10 тысяч рублей переведут держателям банковских карт для начисления льгот.


Пенсионеры, получающие выплаты на банковскую карту, получат «президентские» 10 тысяч рублей завтра, 2 сентября. Об этом сообщили в областном ПФР. Гражданам, получающим пенсию через Почту России, единовременная выплата придет вместе с ней (в день выдачи). Всего по 10 тысяч получат более 262 тысяч орловцев.

Оформление заявок на получение не требуется.


Артём Ежаков
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