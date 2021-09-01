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10:22, 1 сентября 2021 года
Орловские пенсионеры завтра получат «президентскую выплату»10 тысяч рублей переведут держателям банковских карт для начисления льгот.
Пенсионеры, получающие выплаты на банковскую карту, получат «президентские» 10 тысяч рублей завтра, 2 сентября. Об этом сообщили в областном ПФР. Гражданам, получающим пенсию через Почту России, единовременная выплата придет вместе с ней (в день выдачи). Всего по 10 тысяч получат более 262 тысяч орловцев.
Оформление заявок на получение не требуется.
Артём Ежаков