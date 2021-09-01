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10:31, 1 сентября 2021 года Сегодня – День знаний! Поздравление Правительства Орловской области с Днём знаний





Уважаемые орловцы!



Поздравляем вас с Днём знаний!

1 сентября – важный и ответственный день для учащихся и педагогов. Сегодня кто-то услышит свой первый звонок, который будет сопровождать его на всех этапах взросления, а для кого-то пройдет последняя линейка.



Школьные и студенческие годы – один из самых волнительных и трепетных периодов в жизни. Удивительные открытия, талантливые наставники, экзаменационная пора, поиск себя, верные друзья – все это неразрывно связано с образованием.



Учебный год мы начинаем традиционно, но с ограничениями. Проделана большая работа, чтобы ученики могли заниматься в классах, аудиториях, а не дистанционно. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, большое внимание будет уделяться обеспечению санитарной безопасности.



В этом году за парты орловских школ сядут 8 тысяч малышей-первоклассников, а в студенческие аудитории вернутся порядка 30 тысяч юношей и девушек. Надеемся, что новый учебный год принесет гордость за свой труд и только положительные эмоции.



Мы, в свою очередь, постараемся сделать все, чтобы процесс обучения был для каждого интересным и комфортным. Сегодня в Орловской области реализуются национальные проекты «Образование» и «Демография», благодаря которым в регионе появляются новые возможности для получения знаний.



Открытие технопарков «Кванториум», «Точек роста», центра «IT-куб» - шанс для детей реализовать свой потенциал, сделать первый шаг в научной карьере. Конкурсы «Большая перемена», «Твой ход», «Ученик года» позволяют школьникам и студентам проявить себя как в учебной, так и в творческой деятельности. Обновление материально-технической базы в образовательных организациях дает возможность каждому ребенку раскрыть свой талант, получить достойное, конкурентоспособное образование.



Дорогие преподаватели и учителя, студенты и школьники, все, кто неустанно стремится получать новые знания! Искренне желаем вам ярких научных побед, амбициозных целей и задач, мудрости и терпения, радости от учебного процесса, неиссякаемой энергии, творческого задора и, конечно же, крепкого здоровья!



Правительство Орловской области





Орловское Информбюро



