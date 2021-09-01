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10:33, 1 сентября 2021 года

Сотрудники МЧС пришли в орловские школы

Спасатели проведут уроки безопасности.


Сегодня в орловских школах пройдут уроки безопасности, которые проведут сотрудники регионального Управления МЧС. Ребятам расскажут о том, как вести себя при чрезвычайных ситуациях.

После летних каникул такие занятия помогают напомнить о безопасности на дорогах, в транспорте, в быту. Расскажут специалисты и о том, как вести себя при возникновении пожаров. Подготовлена для школьников игровая программа - викторины и конкурсы. Сегодня гостей-спасателей ждут в двух учебных заведениях. Это школа №2 в Орле и Знаменская школа Орловского района.

Сегодня - День знаний. В Орловской области за парты сядут 77 тысяч человек, среди них 8 тысяч первоклашек.

Торжественные линейки проходят в очном режиме, с соблюдением всех санитарных требований.

В образовательных учреждениях проведены учения на случай ЧС. Обновлены памятки и инструкции о том, как вести себя при обнаружении посторонних предметов.

Подготовились к новому учебному году и учителя: 60% педагогов сделали прививки от коронавируса. Это более 13 тысяч человек.


Юлия Сулим
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