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11:00, 1 сентября 2021 года

В Орле за круглым столом ОНФ обсудили успехи и проблемы сферы образования

Говорили о мерах поддержки учителей, об обновлении инфраструктуры школ и о том, как привлечь молодых специалистов. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Анны Вайсергисер.


Орловская армия сотрудников образования - это более 8 тысяч специалистов. В пандемию они сплотились и доказали: учитель незаменим.

Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Педагоги продемонстрировали, как они быстро могут овладеть информационными технологиями современными, как могут точечно помочь ученику, как могут организовать вариативные, различные форматы обучения по устранению каких-то пробелов».

Пробелы в сфере образования стали темой разговора за круглым столом Общероссийского народного фронта.

Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Не просто доступ к высокому скоростному интернету, а ещё и процессы воспитания и обучения должны быть неразрывными».

Отметили и тот факт, что большинство школ построены ещё 50-60 лет назад. Поэтому модернизация фонда выходит на первый план. В городском управлении образования уже задумались о включении образовательных организаций в план капитального ремонта.

В этом учебном году в профессию пришли 84 молодых педагога. Но этого недостаточно. Учителя начальных классов, иностранного языка и математики - самые востребованные. Кадровый голод чувствуется и в сфере дополнительного образования, но утолить его можно, приглашая к работе студентов старших курсов.

Наталья Марушкина, директор областного Дворца пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина: «Надо привлекать студентов с технических кафедр третьего курса, это наше законодательство нам позволяет, и тогда они, используя свои теоретические знания, будут получать практические навыки на площадках детского технопарка «Кванториум».

Базовый оклад педагогов с нового учебного года увеличат. Как сообщил на августовской педконференции губернатор Орловской области Андрей Клычков, запланировано увеличение на 15 и более процентов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Поставлена задача достичь среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций 32 542 рубля, педагогических работников дошкольных образовательных организаций - 28 687 рублей, педагогических работников организаций дополнительного образования детей - 33 064 рубля, преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций - 29 307».

Поднимать нужно и престиж профессии. Кстати, 2023 год, по инициативе президента, планируют объявить годом педагога и наставника.

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Анна Вайсергисер
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