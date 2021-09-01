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11:02, 1 сентября 2021 года В Орле возбуждено дело по фактам массовых расстрелов в годы войны На месте казней следователи нашли 28 скелетов со следами насильственной смерти.





СУ СК России по Орловской области после обследования места казни и захоронения мирных жителей в деревне Пешково возбудил уголовное дело, – сообщили в Следкоме. Поводом к проверке послужила рассекреченная информация о массовых расстрелах в Знаменском районе в 1942 году.



На месте следователи обнаружили 28 человеческих скелетов со следами насильственной смерти. Согласно архивам ФСБ, к казням причастен карательный отряд «Украинская компания», возглавляемый сдавшимся в плен экс-офицером Красной Армии Николаем Мирошниченко по прозвищу «Гетман». Среди командиров взводов называются Иван Баюров, Иван Зеркаль и Алексей Пересыпкин.



Среди расстрелянных – мирные жители населенных пунктов Знаменского района: Пешково, Сенак, Веселый, Узкая, Каменка и т.д. От рук карателей погибли старики, женщины и дети.



Статья, по которой возбудили дело, не сообщается. Сейчас продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.





Артём Ежаков



