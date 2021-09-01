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11:11, 1 сентября 2021 года В День знаний музеи Орла проводят день открытых дверей Орловский краеведческий музей и его филиалы до 17:00 абсолютно бесплатны для учеников и преподавателей.





1 сентября до 17:00 Орловский краеведческий музей и его филиалы проводят день открытых дверей, – сообщает сайт областного правительства. Вход для учащихся и преподавателей школ города Орла бесплатный. Экспозиции и выставки доступны без экскурсионного обслуживания (в связи с санитарной обстановкой).



Адреса музеев и телефоны для справок:



• Орловский краеведческий музей: г. Орел, ул. Гостиная, 2. Тел.: 47-13-91;

• Военно-исторический музей: г. Орел, ул. Нормандия-Неман, 1. Тел.: 59-06-45;

• Дом-музей В. А. Русанова: г. Орел, ул. Русанова, 43. Тел.: 54-45-31





Артём Ежаков



