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11:11, 1 сентября 2021 года

В День знаний музеи Орла проводят день открытых дверей

Орловский краеведческий музей и его филиалы до 17:00 абсолютно бесплатны для учеников и преподавателей.


1 сентября до 17:00 Орловский краеведческий музей и его филиалы проводят день открытых дверей, – сообщает сайт областного правительства. Вход для учащихся и преподавателей школ города Орла бесплатный. Экспозиции и выставки доступны без экскурсионного обслуживания (в связи с санитарной обстановкой).

Адреса музеев и телефоны для справок:

• Орловский краеведческий музей: г. Орел, ул. Гостиная, 2. Тел.: 47-13-91;
• Военно-исторический музей: г. Орел, ул. Нормандия-Неман, 1. Тел.: 59-06-45;
• Дом-музей В. А. Русанова: г. Орел, ул. Русанова, 43. Тел.: 54-45-31


Артём Ежаков
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