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11:21, 1 сентября 2021 года

В Богоявленском соборе Орла прошёл праздник для школьников

На праздник были приглашены дети из многодетных семей и из кризисного центра помощи женщинам и детям «Орловский».


31 августа в Богоявленском соборе города Орла прошёл благотворительный праздник «Портфель первоклассника». Его участниками стали около сотни детей. В акции участвовали дети из многодетных семей и подопечные кризисного центра помощи женщинам и детям «Орловский».

Праздник стал кульминацией большой благотворительной акции, которую в течение лета проводил отдел социального служения и церковной благотворительности Орловской епархии. За это время при помощи жертвователей сотрудникам отдела удалось обеспечить школьной формой около тысячи детей из нуждающихся семей.

На празднике 20 будущих первоклассников получили рюкзаки, наполненные школьными принадлежностями. Подарки приготовила межрегиональная общественная организация многодетных семей «Большая семьЯ».

Завершился праздник большой развлекательной и игровой программой со сказочными героями и угощением.


Юлия Опанасюк
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