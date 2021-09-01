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12:45, 1 сентября 2021 года Ирина Самотолкина стала директором школы №2 г. Орла Она вступила в должность накануне.





В Орле назначен директор школы №2. Со вчерашнего дня обязанности главы учебного учреждения исполняет Ирина Самотолкина, – сообщили в мэрии.



В 2005 году Самотолкина с отличием закончила исторический факультет ОГУ им. Тургенева, а в 2009 году получила второй «красный» диплом в Орловской академии госслужбы.



Педагогический стаж нового директора – 7 лет. Она работала методистом, учителем истории и обществознания в лицее №4 им. Героя Советского Союза Г. Б. Злотина.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



