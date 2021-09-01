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11:37, 1 сентября 2021 года

Юрий Парахин: «Первый день осени дорог каждому из нас»

Мэр Орла поздравил орловцев с Днём знаний.


 Уважаемые друзья! Первоклассники и выпускники, студенты, родители! Дорогие учителя и педагоги!


Примите мои самые искренние поздравления с замечательным, трогательным и волнующим праздником — Днем знаний!

Первый день осени дорог каждому из нас, но особенно – ребятам, которые услышат первый школьный звонок. Сегодня им предстоит познакомиться со своим самым главным помощником – Учителем, встретить новых верных друзей и сделать первый шаг на пути в Страну знаний.

Школьники постарше тоже с интересом и волнением ждут начала учебных насыщенных дней – времени новых знаний и удивительных открытий. Переживают и старшеклассники, для которых этот учебный год станет решающим и ознаменует начало новой взрослой жизни.

Не менее прекрасная и ответственная пора начинается у первокурсников, всех студентов и учащихся высших и средних учебных заведений. Каждому из вас предстоят месяцы упорного труда.

Нелегкая и ответственная задача возложена на наших учителей и педагогов. Уважаемые друзья, я верю, что ваша целеустремленность и преданность избранной профессии, ваш талант и профессионализм помогут ребятам достигнуть ещё больших успехов, а нашему образованию – выйти на новый уровень. Я желаю вам терпения и вдохновения в раскрытии новых педагогических талантов и горизонтов!

Пусть новый учебный год будет интересным, познавательным и увлекательным!

Пускай каждый день будет ярким, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением. В добрый путь!

Поздравление опубликовано на сайте городской администрации


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