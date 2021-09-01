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13:45, 1 сентября 2021 года Российское правительство зарегистрировало Telegram-канал На канале можно оперативно узнать о работе кабмина.





Правительство РФ со вчерашнего дня запустило официальный Telegram-канал. Он верифицирован и уже набрал свыше 25 тысяч подписчиков.



Там ежедневно будут публиковаться ключевые решения правительства страны, отчёты о значимых мероприятиях, а также информация о рабочих поездках премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его заместителей, – сообщает сайт кабмина.





Артём Ежаков



