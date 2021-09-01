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12:01, 1 сентября 2021 года 89 орловцев накануне заразились COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 1 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 43 304).



Накануне выписано 62 орловца (всего – 40 082). От последствий болезни скончалось 943 жителя региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 18 368 (всего – 6 937 333), число выздоровевших – 18 325 (всего – 6 199 379). Общее число летальных исходов – 184 014 (+790 случаев за сутки).





Артём Ежаков



