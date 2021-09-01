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12:33, 1 сентября 2021 года В орловских вузов за парты сели 32 тысячи человек Сегодня – День знаний.





Орловские высшие и среднеспециальные учебные заведения сегодня встречают День знаний.



В этом году в вузах региона будут учиться около 32 тысяч человек. 5 тысяч из них - первокурсники. Как сообщила накануне глава регионального департамента образования Татьяна Крымова, большинство выпускников школ предпочли остаться и получить профессию в орловских вузах. 355 человек выбрали местом своего обучения Москву и Петербург.



Еще 15 тысяч ребят сегодня сядут за парты колледжей, училищ и техникумов.





Надежда Невматулина



