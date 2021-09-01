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12:33, 1 сентября 2021 года «Эскиз к проекту «Орёл времён минувших…». Выставка открылась в Орловском краеведческом музее Выставка приурочена к 455-летию основания Орла и повествует о тех временах, когда на слиянии рек Оки и Орлика возник наш город.





31 августа в Орловском краеведческом музее открылась выставка «Эскиз к проекту «Орёл времён минувших…». Авторы выставки - орловский художник Владимир Овсиенко и историк, реконструктор, кандидат исторических наук Дмитрий Коренев.



На этой выставке можно изучить историю времён, когда на слиянии Оки и Орлика возник город.



Живописные работы и эскизы художника Владимира Овсиенко раскрывают все стороны жизни средневекового орловца – нравы и бытовые мелочи того времени.



Как рассказали авторы экспозиции, это только первая часть совместного проекта.



Владимир Овсиенко, член Союза художников России: «Масса вещей, которые у нас есть и которые мы не выставляем, - их ещё может на два-три зала хватить. Но кроме этого хотелось бы ещё привлечь дизайнеров, краснодеревщиков, плотников - людей, в чем-то заинтересованных, чтобы эту эпоху отразить более подробно».

Кандидат исторических наук, реконструктор Дмитрий Коренев представляет здесь часть своей коллекции исторического костюма. Ферязь, летник, убрус, свита, понёва. Сегодня эти устаревшие слова из мира русской моды нам практически незнакомы, а когда то орловские женщины и мужчины были такими же модниками, как и сегодня.



Дмитрий Коренев, член экспертного совета ООД «Росрекон»: «И в XVI, и в XVII веке были «модные волны», когда менялся костюм, менялся крой. Например, дизайн сапога за XVI век менялся трижды, и обувь - это хороший маркер для археолога для датировки тех или иных слоёв».

Во время недавних раскопок у основания Красного моста было найдено много фрагментов одежды. Дмитрию Кореневу с абсолютной точностью удалось воспроизвести мельчайшие детали костюмов.



Олег Радюш, археолог, научный сотрудник отдела археологии Академии РАН: «Самое большое количество, которое остается от одежды, это пуговицы. И в XVI – XVII веках идут пуговицы-гирьки, в том числе с эмалями, красивые, с камнями, со вставками. Мы их нашли огромное количество на Красном мосту, на месте Судбищенской битвы, и в скором времени они пополнят экспозицию орловского музея».

Выставка получилась атмосферной. Ткани костюмов, фурнитура, крой - всё соответствует историческим образцам и прекрасно вписывается в контекст художественных работ. Этот проект музей намерен развивать дальше.



Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея: «Это может быть какой-то образовательный проект, а может быть экспозицией музея, например, посвященной Судбищенской битве».

Живой интерес к истории родного города для многих остаётся путеводной звездой - потому что без прошлого, как известно, нет будущего.





Эва Стасюлевич



