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12:36, 1 сентября 2021 года В орловскую школу № 51 пришло самое большое количество первоклашек в регионе Школа находится в микрорайоне «Зареченский» города Орла.





Школа № 51 в этом году стала рекордсменом по численности первоклашек. Там набрали сразу 8 первых классов. По 30 учеников в каждом. Первая линейка были посвящена именно им. А вот 11-й класс в этом образовательном учреждении всего один.



На линейке в школе сегодня присутствовал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он поздравил и первоклассников, и учащихся выпускного класса.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я хочу пожелать всем нашим первоклашкам успешной учёбы, а тем, кто оканчивает школу, никогда не стесняться своих планов, и на базе тех знаний, которые получили, ставить самые амбициозные цели».

Всего в Орловской области учеников встретили 358 школ. В них будут учиться 77 тысяч человек. Среди них – 8 179 первоклассников.



Занятия начались также в высших и среднеспециальных учебных заведениях. В этом году в вузах региона будут учиться около 32 тысяч человек. 5 тысяч из них - первокурсники. Еще 15 тысяч парней и девушек сели за парты колледжей, училищ и техникумов.





Антон Киселёв



