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12:38, 1 сентября 2021 года

Больше 200 орловских заключённых сели за парты

День знаний отмечают и в учреждениях УФСИН.


В учреждениях УФСИН России по Орловской области в новом учебном году будут получать образование 228 осужденных. Сегодня там проходят торжественные мероприятия, а занятия начнутся завтра, – сообщили в областном УФСИН.

За колючей проволокой работают три вечерних (сменных) общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта. Заключённые, не достигшие 30 лет, обязательно получают общее образование – таков закон.

Ещё 10 человек дистанционно обучаются в вузах. Также в орловском УФСИН действуют три учреждения СПО и два места ведения профессиональной образовательной деятельности. В них получат рабочие навыки свыше 1 000 человек, из них 75 человек будут обучаться по программам среднего профессионального образования.


Артём Ежаков
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