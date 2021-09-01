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12:38, 1 сентября 2021 года Больше 200 орловских заключённых сели за парты День знаний отмечают и в учреждениях УФСИН.





В учреждениях УФСИН России по Орловской области в новом учебном году будут получать образование 228 осужденных. Сегодня там проходят торжественные мероприятия, а занятия начнутся завтра, – сообщили в областном УФСИН.



За колючей проволокой работают три вечерних (сменных) общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта. Заключённые, не достигшие 30 лет, обязательно получают общее образование – таков закон.



Ещё 10 человек дистанционно обучаются в вузах. Также в орловском УФСИН действуют три учреждения СПО и два места ведения профессиональной образовательной деятельности. В них получат рабочие навыки свыше 1 000 человек, из них 75 человек будут обучаться по программам среднего профессионального образования.





Артём Ежаков



