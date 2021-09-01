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12:56, 1 сентября 2021 года Двух иногородцев подозревают в ограблении орловца Фигурантами уголовного дела стали 45-летний курянин и его 15-летний земляк.





В Орловском районе установили подозреваемых в уличном грабеже, совершенном в деревне Плещеево. Жертвой стал 31-летний мужчина. Полицейским он рассказал, что его ограбили двое новых знакомых – несколько раз ударили, а затем вытащили из его рюкзака и карманов 18 тысяч рублей.



Правоохранители вышли на подозреваемых с помощью показаний очевидцев и записей с камер. Ими оказались 45-летий курянин и его 15-летний земляк.



Как выяснилось, они приехали на Орловщину на заработки. Награбленное оба потратили.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). В содеянном оба сознались, один из фигурантов взят под стражу. В областном УМВД сообщили, что решается вопрос о передаче дела в СУ СК.



Срок заключения по инкриминируемой статье составляет до семи лет.





Артём Ежаков



