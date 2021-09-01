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13:00, 1 сентября 2021 года В Орле 2 сентября временно остановится трамвайное движение Неудобства продлятся ровно час – с 10:00 до 11:00.





2 сентября в Орле с 10:00 до 11:00 будет прекращено движение трамваев, – сообщили в мэрии. Причина неудобств – аварийные работы на высоковольтном кабеле в районе дома №7А по Карачевскому шоссе.





Артём Ежаков



