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13:03, 1 сентября 2021 года

200 орловцев изъявили желание служить в составе «БАРСа»

В середине августа в Орловской области стартовал набор военнослужащих запаса в боевой армейский резерв страны.


«БАРС» является своего рода аналогом службы по контракту, правда, проходит она без отрыва от основной работы. Новый проект Армии России поддержал Президент страны Владимир Путин.

О первых итогах проекта сегодня рассказал военком Орловской области Дмитрий Примак.

В Орловской области практически за месяц работы около 200 орловцев изъявили желание быть в составе «БАРСа». Впереди у них месячные сборы с изучением основ военной подготовки, вождением различной техники и участием в стрельбах. Формой, медобслуживанием и денежным содержанием в размере 12% от установленного оклада новобранцев обеспечит государство. За дополнительной информацией необходимо обратиться в комиссариаты районов области.

Дмитрий Примак, военный комиссар Орловской области: «Человек, служащий в мобилизационном резерве, подпадает под статус военнослужащего, на него начинает действовать льготная выслуга лет, и к 50 годам он может претендовать на пенсионный возраст и продолжать заниматься трудовой деятельностью, и гарантированно получать пенсию от государства».



Юлия Опанасюк
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