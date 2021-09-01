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Главная » Новости

14:45, 1 сентября 2021 года

33 орловца приговорены к заключению за неуплату алиментов в 2021 году

УФССП России по Орловской области подвело семимесячные итоги борьбы с нерадивыми родителями.


Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области подвело итоги семимесячной работы по части наказания нерадивых алиментщиков. За этот период 479 человек привлечено к административной ответственности. Большинство – 465 граждан – отбыли наказание на обязательных работах. Четверо отсидели от 10 до 15 суток ареста, еще семеро были оштрафованы.

Для 206 нерадивых родителей уклонение от содержания детей переросло в уголовное дело. 156 орловцев были осуждены, и большинство из них – 112 – отбывают исправительные работы в колонии-поселении. 33 человека приговорены к лишению свободы. Пять человек осуждены к условному сроку, двое – к штрафу, четверо – к принудительным работам.


Артём Ежаков
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