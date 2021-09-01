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15:41, 1 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Начался новый учебный год. В Орловской области за парты сели 77 тысяч школьников и больше 32 тысяч студентов.



- Первые шаги «БАРСа». Новый проект Армии России поддержали 200 орловцев.



- Как выглядели наши предки, когда основали Орел, можно увидеть в краеведческом музее Орла.



- Видеонаблюдение может ошибаться. Теперь оспорить штраф можно через сайт «Госуслуг».



- Без учёта стажа. За больничный с ребёнком теперь будут платить 100% по среднему.



- В Орле проходит акция «Бегущая книга».



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