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15:41, 1 сентября 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Начался новый учебный год. В Орловской области за парты сели 77 тысяч школьников и больше 32 тысяч студентов.
- Первые шаги «БАРСа». Новый проект Армии России поддержали 200 орловцев.
- Как выглядели наши предки, когда основали Орел, можно увидеть в краеведческом музее Орла.
- Видеонаблюдение может ошибаться. Теперь оспорить штраф можно через сайт «Госуслуг».
- Без учёта стажа. За больничный с ребёнком теперь будут платить 100% по среднему.
- В Орле проходит акция «Бегущая книга».
Вести-Орёл