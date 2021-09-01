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15:41, 1 сентября 2021 года Орловец уничтожил прибор видеофиксации в отместку за штрафы ГИБДД Мужчина отделался условным сроком.





Заводской районный суд Орла приговорил к двухлетнему условному сроку жителя областной столицы. Его признали виновным в умышленном уничтожении прибора фиксации нарушений ПДД. Ещё год мужчина будет находиться на испытательном сроке.



Всё случилось в марте этого года. Осуждённый знал, что его штрафы были выписаны после видеофиксации нарушений передвижным комплексом на улице Городской, и решил его уничтожить. Он разбил стекло вандалозащитного сейфа молотком, залил его монтажной пеной, положил внутрь кожаную куртку, облитую легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджёг.



Суд учёл помощь следствию, явку с повинной и незапятнанную криминалом репутацию и ограничился условным сроком. Также инстанция удовлетворила иск собственника системы о возмещении ущерба – КУ ОО «Орёлтранссигнал».



Приговор не вступил в законную силу.





Артём Ежаков



