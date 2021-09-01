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15:43, 1 сентября 2021 года Для школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет выпустили «Пушкинскую карту» Получить её можно с 1 сентября.





Для школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет выпустили «Пушкинскую карту», с помощью которой можно купить билеты на выставки, в театры и в музеи. Деньги выделены в соответствии с распоряжением Правительства страны.



На счету «Пушкинской карты» будут лежать три тысячи рублей. Потратить их можно лишь на походы в федеральные, региональные и частные учреждения культуры. Получить «Пушкинскую карту» просто. Она выпущена в электронном виде, поэтому достаточно будет скачать её на мобильный телефон. Билеты следует приобретать на портале Культура.рф



В 2022 году на «Пушкинскую карту» переведут уже 5 тысяч рублей.



Инфографика сайта Культура.рф









Анна Вайсергисер



