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16:21, 1 сентября 2021 года Знамя Победы пролетит над Орлом 3 сентября Изначально акция «Перелёт Памяти. Мемориалы-побратимы» планировалась на 2 сентября. Но в планы вмешалась непогода.





Патриотическая акция «Перелёт Памяти. Мемориалы-побратимы» в Орле перенесена с 2 на 3 сентября из-за плохой погоды, – сообщили в областной администрации. Напомним, что областной центр стал частью маршрута из Прохоровки до Ржева.



На аэродром «Пугачёвка» белгородская делегация прибудет послезавтра, в 12:30. Через полчаса в сквере Танкистов пройдет церемония возложения цветов и передача капсулы с землей Прохоровского поля. Затем пилоты возьмут курс из Орла на Тулу.



В рамках акции самолет Як-12М с копией самого большого в стране Знамени Победы облетит Орёл. Площадь стяга составляет 185 м2, – сообщили в областном правительстве.







Артём Ежаков



