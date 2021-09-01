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17:03, 1 сентября 2021 года 1 сентября в Короськовскую школу Кромского района пришёл один первоклассник Всего в школе учатся девять человек.





1 сентября в Короськовскую школу Кромского района пришёл один первоклассник - Кирилл Егоров. Списать домашнее задание или подергать соседку по парте за косички - не получится. Зато у Кирилла будет индивидуальное обучение. Правда, и отвечать на уроках придётся каждый день.



Первоклассник - средний сын в многодетной семье Егоровых. Мама Людмила и сама выпускница этой школы. Уверена: ребенок получит хорошие знания.



Людмила Егорова, мама первоклассника: «Он ходил сюда же на подготовку. Очень хороший у нас педагог, она знает к нему подход, они нашли общий язык».

В сельской школе учителей почти поровну с учениками. Но такая «камерная» обстановка только на пользу детям, уверена директор.



Елена Савостикова, директор Короськовской школы: «Восемь педагогов, которые имеют первые и высшие квалификационные категории, все имеют высшее профессиональное педагогическое образование, поэтому неслучайно наши дети показывают хорошие результаты на ЕГЭ и ОГЭ».

В следующем году в первый класс пойдёт младший брат Кирилла - Ярослав. Но ему уже не придётся грызть гранит науки в одиночку. В 2022-м в Короськовской школе планируют набрать класс из трёх человек.



А в ГТРК «Орёл» сегодня тоже можно было набрать первый класс - из семи мальчишек и девчонок. Именно столько детей наших сотрудников впервые переступили порог школы.



Первый раз в первый класс пришла и учительница начальных классов лицея № 22 города Орла Ольга Маслова. Говорит: новая жизнь - новые эмоции, которые никогда не забыть.



Всего же в этом году в школы региона пришли 84 молодых специалиста.





Юлия Сабельникова



