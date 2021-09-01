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17:15, 1 сентября 2021 года На Орловщине назвали лучших учителей и педагогов В список вошли 37 специалистов.





В областном конкурсном отборе лучших учителей и педагогических работников победило 37 человек. Их имена утверждены указом губернатора Орловской области. Они получат губернаторские грамоты и денежное поощрение. В перечне – учителя школ, воспитатели детских садов, преподаватели техникумов и педагоги учреждений дополнительного образования. Со списком лучших можно ознакомиться на сайте областного правительства.





Артём Ежаков



