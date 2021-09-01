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18:38, 1 сентября 2021 года

В Орловский аграрный университет пришли учиться 1 207 первокурсников

Студентов приветствовал директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Дмитрий Бутусов.


1 207 уже бывших выпускников школ выбрали для себя местом учебы Орловский ГАУ. Это рекорд для университета. 
 
В этом учебном году сто процентов «новобранцев» обеспечены местами в общежитиях. В университете - 10 учебных корпусов со своей развитой инфраструктурой. Предусмотрены специализированные аудитории, где теоретические навыки подкрепляются практикой.
 
Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Это очень важный знаковый вуз, потому что вся система АПК, безусловно, это точка роста для Орловщины. Мы сегодня видим, что наши хлеборобы получают на полях достаточно высокие, рекордные урожаи».
 
Урожай, кстати, собирали не без учащихся аграрного вуза. 31 студенческий отряд - а это 300 ребят - во время летних каникул работал на полях и предприятиях не только Орловщины, но и России.
 
Владимир Масалов, ректор Орловского ГАУ им. Н.В. Парахина: «Мы ориентируем обучение наших студентов таким образом, чтобы выпускник уже на выходе при получении диплома мог начать свое маленькое дело. С этой целью в университете блестяще работает институт профессиональной подготовки и повышения квалификации».
 
Дмитрий Бутусов, директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России: «Набор специальностей и тех сфер знаний, которые востребованы сегодня, расширяется с каждым годом. Туда приходят современные технологии, искусственный интеллект и роботизация, автоматизация, биотехнологии. Все это требует, безусловно, кадровой такой мощной подпитки».
 
Эту потребность орловский ГАУ, который стал визитной карточкой стандартов подготовки специалистов для сельского хозяйства, обеспечивает в полной мере.



Анна Вайсергисер
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