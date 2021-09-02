Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

Сегодня – День знаний:





- Первый «З» - в школе микрорайона «Зареченский» города Орла. И всего один первоклассник – в сельской школе Кромского района.





- Армия студентов региона стала больше на 5 тысяч человек. Только в Орловский аграрный университет пришли учиться 1 207 первокурсников.





- В колледжах, училищах и техникумах региона будут учиться 15 тысяч человек.