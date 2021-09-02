Ливенцу грозит до 3 лет тюрьмы за хранение конопли

Из незаконного оборота изъяли 69 граммов наркотика.

В Ливенском районе благодаря оперативной информации выявили факт незаконного хранения 69 граммов конопли, – сообщили в региональном УМВД. Под подозрением в хранении наркотика оказался 45-летний местный житель. Пакет с запрещенным веществом нашли в одной из надворных построек.



Полицейским ливенец объяснил, что наркотик нашел в лесополосе и собирался сам употребить его.



На время расследования мужчина отпущен под подписку о невыезде. Ему может грозить до 3 лет тюрьмы.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области