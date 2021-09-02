2 сентября вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Заводском районах Орла

Мобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.

В Советском и Заводском районах Орла сегодня, 2 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресам: ул. Тургенева, д. 42 (ТЦ «Водолей») ; ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж ). Время работы: с 12:00 до 19:00.



Также ежедневно с 12:00 до 19:00 работает прививочный пункт в ТМК «ГРИНН» на первом этаже .



В Ливнах сегодня тоже доступна мобильная вакцинация. С 11:00 до 18:00 бригада медиков работает на территории, прилегающей к ТЦ «Магнит Семейный» (ул. Гайдара, д. 7А) . В распоряжении две вакцины – первый компонент «Спутника V» и однокомпонентный «Спутник Лайт».



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).