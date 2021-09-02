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8:45, 2 сентября 2021 года Житель Брянска попытался вынести из орловского магазина выпивку и закуску Мужчину задержали сотрудники Росгвардии.





В Орле силами Росгвардии пресечена очередная магазинная кража. Как сообщает пресс-служба управления, инцидент произошел в сетевом магазине на улице Маринченко. Персонал вызвал силовиков с помощью КТС.

На месте росгвардейцы задержали 51-летнего уроженца Брянской области. Спиртное и продукты питания он пытался пронести под верхней одеждой. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.





Артём Ежаков



