Житель Брянска попытался вынести из орловского магазина выпивку и закуску

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8:45, 2 сентября 2021 года
Житель Брянска попытался вынести из орловского магазина выпивку и закускуМужчину задержали сотрудники Росгвардии.
В Орле силами Росгвардии пресечена очередная магазинная кража. Как сообщает пресс-служба управления, инцидент произошел в сетевом магазине на улице Маринченко. Персонал вызвал силовиков с помощью КТС.
На месте росгвардейцы задержали 51-летнего уроженца Брянской области. Спиртное и продукты питания он пытался пронести под верхней одеждой. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
Артём Ежаков