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20:40, 1 сентября 2021 года

Андрей Клычков предложил наградить орловского спортсмена Юрия Ноздрунова миллионом рублей за «бронзу» Паралимпиады

Губернатор Орловской области предложил увеличить региональную выплату в 20 раз.


Орловский игрок в настольный теннис Юрий Ноздрунов, взявший бронзу Паралимпиады в Токио, будет награжден миллионом рублей за первую медаль в истории области на соревнованиях такого уровня. Во время сегодняшнего прямого эфира губернатор Андрей Клычков заявил, что официальный размер выплаты за это составляет 50 тысяч рублей – «позорище», как заявил глава региона. Он счёл это неправильным и предложил увеличить финансовое поощрение до миллиона рублей.
«Важен человеческий подход, а не формальный. Можно было заплатить эту сумму, но так неправильно поступать. Ограничимся в других расходах – на власть не дадим, а туда лучше направим», – сообщил Клычков.
 
В чате трансляции главу региона поддержали единогласно, также напомнив про Илью Аксёнова, взявшего «золото» и «серебро» на минувшем Чемпионате мира среди глухих и слабослышащих спортсменов. «Тоже посмотрим, чтобы поддержать», – сказал губернатор.



Артём Ежаков
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