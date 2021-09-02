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21:21, 1 сентября 2021 года Орловский губернатор оценил преимущества школьной формы Сегодня глава Орловской области Андрей Клычков провёл традиционный прямой эфир в соцсетях. По большей части, он был посвящён Дню знаний.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков сегодня посетил школу № 51 в областном центре. Глава региона отметил, что все дети были одеты в школьную форму. Андрей Клычков: «Правильно делают те школы, которые вводят школьную форму. Нет никакой разборки, кто в чём – это, наверное, самое страшное, когда дети сравнивают свои финансовые возможности». Также Клычков отметил, что форма красивая и прививает дисциплину.





Артём Ежаков



