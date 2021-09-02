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21:52, 1 сентября 2021 года В орловской школе № 51 скоро начнёт работать бассейн Как отметил губернатор Орловской области, это стало возможным благодаря разблокировке счетов образовательной организации.





Сегодня в прямом эфире в соцсетях губернатор Андрей Клычков пообещал скорое открытие бассейна в школе № 51. Проблема с эксплуатацией школьного бассейна возникла давно. Ещё зимой родители учеников спрашивали, почему бассейн в школе есть, а занятий – нет. Тогда глава региона ответил , что образовательная организация не может финансово содержать объект. Сегодня Андрей Клычков сообщил, что вопрос с работой бассейна решён, поскольку разблокированы счета всех школ. Андрей Клычков: «Вода наполняется. В ближайшее время дети будут ходить в бассейн заниматься. Это замечательное событие».





Артём Ежаков



