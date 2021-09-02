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21:58, 1 сентября 2021 года Андрей Клычков: дорога в школу должна быть комфортной Сегодня в прямом эфире в соцсетях губернатор Орловской области напомнил главам районов об обеспечении перевозки детей в школу и обратно.





Сегодня в чате трансляции губернатора Андрея Клычкова орловцы спрашивали об обеспечении комфортной дороги в школу для детей. В частности, речь шла об автобусах и дорогах. К примеру, одна из зрительниц пожаловалась на проблемы с перевозкой учеников Малокуликовской СОШ. Клычков поручил главе Орловского района Николаю Головко разобраться с проблемой и добавил, что весь школьный автобусный автопарк – не старше 10 лет. Все автобусы были заменены. Те, у которых подходит этот срок, планируется заменить, в том числе и в этом году.



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Артём Ежаков



