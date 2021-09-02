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9:37, 2 сентября 2021 года Под Орлом двое суток искали заблудившегося грибника К счастью, мужчину нашли живым и относительно здоровым.





В Орловской области 31 августа и 1 сентября велись поиски 66-летнего грибника, заблудившегося между поселком Нарышкино и деревнями Сеножатная и Селихово. Вчера в 18:00 группа урицких пожарных и волонтеров из отряда «ЛизаАлерт» нашла мужчину. Его передали медикам в удовлетворительном состоянии, – сообщили в областном ГУ МЧС.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



