Под Орлом двое суток искали заблудившегося грибника

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9:37, 2 сентября 2021 года
Под Орлом двое суток искали заблудившегося грибникаК счастью, мужчину нашли живым и относительно здоровым.
В Орловской области 31 августа и 1 сентября велись поиски 66-летнего грибника, заблудившегося между поселком Нарышкино и деревнями Сеножатная и Селихово. Вчера в 18:00 группа урицких пожарных и волонтеров из отряда «ЛизаАлерт» нашла мужчину. Его передали медикам в удовлетворительном состоянии, – сообщили в областном ГУ МЧС.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Артём Ежаков