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10:21, 2 сентября 2021 года В сентябре на Орловщине закончат благоустройство трех крупных парков «Сад-городок» в Болхове будет открыт уже через неделю.





В Орловской области в сентябре будет закончено благоустройство трёх парков. Об этом заявил накануне губернатор Андрей Клычков. Речь идет о «Саде-городке» в Болхове, парке Машиностроителей в Ливнах и общественной территории в Малоархангельске. «Сад-городок» планируют открыть уже через неделю. Напомним, что они победили в федеральном конкурсе благоустройства малых городов и получили государственное финансирование. Еще один победивший проект - сквер «Голубь Кантемира» в Дмитровске - был открыт минувшей осенью.



Недавно стало известно о новых победителях этого конкурса. В их число вошли город Мценск с проектом «Фетовский сквер» (70 миллионов рублей), Новосиль и его «Васильковая гавань» (59 миллионов), а также историческое поселение Волково с планом благоустройства усадьбы Шеншиных и прилегающей парковой зоны (56 миллионов).





Артём Ежаков



