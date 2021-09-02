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10:34, 2 сентября 2021 года В Орловской области выделят 27 миллионов рублей на развитие «Системы-112» Распоряжение о предоставлении финансирования подписано губернатором Андреем Клычковым.





Из бюджета Орловской области согласно распоряжению губернатора Андрея Клычкова будет выделено 27 миллионов рублей на развитие и модернизацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», – сообщает сайт регионального правительства. Т.н. «Система-112» призвана ускорить работу спецслужб через бесперебойный прием сообщений о ЧП по принципу «единого окна», а также психологически помогать обратившимся за помощью гражданам. «Система-112» официально заработала на Орловщине 15 апреля 2019 года.





Артём Ежаков



