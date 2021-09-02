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11:13, 2 сентября 2021 года

В орловских школах прошли уроки безопасности

Уроки безопасности проводят сотрудники МЧС и волонтёры.


1 сентября в орловских школах прошли уроки безопасности. Их традиционно проводят сотрудники МЧС. В этот раз к ним присоединились кадеты-спасатели и волонтёры Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

В орловской школе № 2 открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности провели на открытом воздухе. В гости пришли кадеты из пограничного отряда школы № 26. А в роли учителей выступили кадеты-спасатели 2-й школы - они в этом году стали победителями региональных соревнований «Школа безопасности». В программе урока: наведение веревочной переправы, спуск пострадавшего с высоты и оказание ему первой помощи.

Волонтёры студенческого корпуса спасателей рассказали школьникам о проведении сердечно-легочной реанимации, после чего ситуацию отработали на тренажёрах.

Ирина Самотолкина, директор школы №2 г. Орла: «В школе №2 существует давняя традиция, направленная на безопасность детей. И я, как новый директор, считаю, что главное - сохранять, поддерживать и укреплять эту традицию, расширять количество обучающихся, которые будут вовлечены в эту деятельность».

Урок безопасности прошёл и в Орловском районе. В гости к ученикам Знаменской школы приехал спасатель-кинолог Андрей Сидоров и его помощница – бельгийская овчарка Катана. Она натренирована на поиск людей – потерявшихся, находящихся под завалами при обрушении сооружений.

Наталия Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области: «Уверена, что подобные занятия дети запомнят надолго. Безусловно, будут и традиционные уроки, где еще раз напомнят о том, как нужно себя вести во время пожара, какие телефоны помогут, и как не допустить никакой чрезвычайной ситуации».



Надежда Невматулина
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