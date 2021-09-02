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11:39, 2 сентября 2021 года 87 орловцев накануне заразились COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 87 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 43 391).



Накануне выписан 71 орловец (всего – 40 153). От последствий болезни скончалось 945 жителей региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 18 985 (всего – 6 956 318), число выздоровевших – 18 669 (всего – 6 218 048). Общее число летальных исходов – 184 812 (+798 случаев за сутки).





Артём Ежаков



